Tekirdağ'da trenin çarptığı servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, makinist R.D'nin kullandığı yük treni, Kızılpınar Mahallesi'nde, hemzemin geçitte B.U'nun kullandığı 34 HCL 646 plakalı servis minibüsüne çarptı.

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