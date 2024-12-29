Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi

İş yerine yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerinde bulunan 5 bin 500 lira ve oyun kağıtlarına el konuldu.

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