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        Tekirdağ'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen antik sütun başlığı ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Roma dönemine ait antik sütun başlığı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:28
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        Tekirdağ'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen antik sütun başlığı ele geçirildi
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Roma dönemine ait antik sütun başlığı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

        Ekipler, Karadeniz Mahallesi'nde T.Y'ye ait evin bahçesinde yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen antik sütun başlığı buldu.

        Ev sahibi ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü, sütun başlığı Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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