Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Uygulamada, 28 umuma açık yer ve 18 metruk bina kontrol edildi, 6 bin 120 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

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