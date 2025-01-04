Tekirdağ Müftüsü Soykök'e ziyaret

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Tekirdağ AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Turanlı ve Soykök bir süre görüşerek sohbet etti.

Soykök, daha sonra AFAD Müdürü Çekiç'le görüştü.

Olası afetlerde acil müdahale ve arama kurtarma hususunda İl Müftülüğü AFAD ekibi kurulması için istişarelerde bulunuldu.