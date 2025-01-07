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        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir'e ziyaret

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:04
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        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir'e ziyaret
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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turanlı ve Özdemir bir süre görüşerek sohbet etti.

        Ziyarette, birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Özdemir ziyareti dolayısıyla Turanlı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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