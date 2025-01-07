Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir'e ziyaret
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turanlı ve Özdemir bir süre görüşerek sohbet etti.
Ziyarette, birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Özdemir ziyareti dolayısıyla Turanlı'ya teşekkür etti.
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