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        Tekirdağ'da müsilajla mücadele kapsamında atık su denetimi yapıldı

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, müsilajla mücadele kapsamında atık su denetimleri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:52
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        Tekirdağ'da müsilajla mücadele kapsamında atık su denetimi yapıldı
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        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, müsilajla mücadele kapsamında atık su denetimleri düzenledi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'nde görülen müsilaj oluşumları nedeniyle Marmara Denizi'ne kıyı 7 ilde eş zamanlı çevre denetimleri başlatıldı.

        Bu kapsamda Marmara Denizi'ne atık su deşarjı bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait Kentsel Atık Su Arıtma Tesisleri, Organize Sanayi Bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde denetim gerçekleştirildi.

        Çalışmalar kapsamında 33 tesis denetlendi, atık su numuneleri alınarak analize gönderildi.

        Kentteki derelerden Marmara Denizi'ne ulaşan kirlilik yükünün tespit edilmesi amacıyla 3 noktadan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarına ait Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı tarafından su numuneleri alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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