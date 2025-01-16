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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 22:26 Güncelleme: 16.01.2025 - 22:31
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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.E. idaresindeki 34 EVM 585 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'nda A.H.Ç. yönetimindeki 34 CCH 092 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü A.H.Ç. ve aynı otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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