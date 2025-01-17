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        Tekirdağ'da aranan 19 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan "Huzurlu Sokaklar" Uygulaması kapsamında aranan 19 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:45
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        Tekirdağ'da aranan 19 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan "Huzurlu Sokaklar" Uygulaması kapsamında aranan 19 şüpheli yakalandı.

        İl genelinde eş zamanlı olarak 565 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 36 metruk bina, 11 park, ve 1095 araç kontrol edildi.

        Uygulamada 4 bin 708 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Bazı adreslerde yapılan kontrollerde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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