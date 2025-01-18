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        Tekirdağ'da bir esnaf, öğrencilere notlarına bakmaksızın cep telefonu aksesuarları hediye etti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cep telefonu ve aksesuarları satan bir esnaf, karnesini getiren öğrencilere notlarına bakmaksızın aksesuar hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:15
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        Tekirdağ'da bir esnaf, öğrencilere notlarına bakmaksızın cep telefonu aksesuarları hediye etti
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cep telefonu ve aksesuarları satan bir esnaf, karnesini getiren öğrencilere notlarına bakmaksızın aksesuar hediye etti.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinde cep telefonu ve aksesuarları satan Yusuf Zetüt, öğrencilere moral vermek amacıyla bir kampanya düzenledi.

        Kampanya kapsamında Zetüt, karnesini getiren öğrencilerin notları ne olursa olsun cep telefonu aksesuarı hediye etti.

        Zetüt, AA muhabirine, sömestr tatilinde bir gün süreyle öğrencilere yönelik bir kampanya düzenlediğini söyledi.

        Amacının, karne notları ne olursa olsun tüm öğrencileri tatil öncesi mutlu etmek olduğunu belirten Zetüt, karnesiyle gelen öğrencilerin bazılarının cep telefonlarına kırılmaz koruyucu cam taktığını, bazılarına da cep telefonu kılıfı hediye ettiğini dile getirdi.

        Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Zetüt, "Ülkemizde öğrencilerimiz çok önemli. Ben de onların yanlarında olduğumu göstererek küçük de olsa hediyeler vermek istedim. Bir gün süreyle karnesini getiren öğrencilere, karnelerindeki notları ne olursa olsun cep telefonu aksesuarları hediye ediyorum. Bununla da onlara ara tatil öncesi moral vermek istedim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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