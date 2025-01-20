Hayrabolu ilçesinde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı

Bu kapsamda ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden İnan, "Erken teşhis hayat kurtarır. Bu bilinçle hareket ederek mamografi taramalarına yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınlarımızın düzenli kontrollerini yaptırmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 35 günde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı." dedi.

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