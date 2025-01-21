Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Söz konusu adreslerde yapılan aramada da 243 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram esrar, 711 sentetik ecza hap, 27 gram kokain, 21 gram eroin, 81 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi.

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