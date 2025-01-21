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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da, son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucuya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:34 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:34
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da, son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucuya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramada da 243 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram esrar, 711 sentetik ecza hap, 27 gram kokain, 21 gram eroin, 81 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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