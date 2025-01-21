Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Dördüncü Dönem Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Soytürk, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı kuruluşların faaliyetlerinin üç aylık bir değerlendirmesini, dönem içinde kuruluşların karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümleri ile birlikte koordinasyonu gerektiren hususların görüşüldüğünü söyledi.

Tekirdağ'da 328 projenin bulunduğunu aktaran Soytürk, sektörel olarak projelerin eğitim 103, tarım 85, ulaştırma-haberleşme 40, sağlık 24, enerji 22, madencilik 7, turizm 2, konut 1 ve diğer kamu hizmetleri projeleri olarak dağılım gösterdiğini dile getirdi.

Vali Soytürk'ün konuşmasının ardından bölge müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Varol Çömez katıldı.