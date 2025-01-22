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        Çorlu'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:47
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        Çorlu'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda polisin katılımıyla belirlenen noktalarda denetim yapıldı.

        Uygulamada, durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.

        İlçe genelinde asayiş uygulamalarının süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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