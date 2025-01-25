Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedaviye alındı

Alınan bilgiye göre, evinde alkol alan F.K. (36) bir süre sonra fenalaşınca kız kardeşin S.G'den yardım istedi.

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