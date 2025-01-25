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        Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedaviye alındı

        Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:18
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        Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedaviye alındı
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        Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, evinde alkol alan F.K. (36) bir süre sonra fenalaşınca kız kardeşin S.G'den yardım istedi.

        Ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada F.K. görme kaybı yaşamaya başladı.

        İlçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan F.K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri F.K'nın sahte içkiyi aldığı yeri belirlemek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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