Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedaviye alındı
Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, evinde alkol alan F.K. (36) bir süre sonra fenalaşınca kız kardeşin S.G'den yardım istedi.
Ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada F.K. görme kaybı yaşamaya başladı.
İlçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan F.K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri F.K'nın sahte içkiyi aldığı yeri belirlemek için çalışma başlattı.
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