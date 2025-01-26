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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler "alkışlı" eylem yaptı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan bir grup işçi "alkışlı" eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:45
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler "alkışlı" eylem yaptı
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan bir grup işçi "alkışlı" eylem yaptı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen 8 kişi işten çıkarılmalarını alkışlayarak protesto etti.

        Gruptakilerden Cem Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia etti.

        İşine geri dönmek istediğini aktaran Şen, ortada hiç bir haklı sebep olmaması rağmen işten çıkarıldığını ileri sürdü.

        Kış ayında işsiz kaldıklarını belirten Şen, çok zor durumda olduklarını söyledi.

        Bir diğer işçi Yekta Beyazıt da herhangi bir disiplin cezası olmamasına rağmen işinden çıkartıldığını ileri sürerek, ailesiyle mağdur durumda olduğunu dile getirdi.

        Nazife Durgut ise sadece ekmeğinin peşinde olduğunu ifade etti.

        2022 yılında işten çıkarılan ve daha önce Tekirdağ'dan CHP Genel Merkezi önüne kadar yürüme eylemi yapan Numan Büyükhan da arkadaşlarına destek verdiğini ve yapılan hatadan vazgeçilmesi gerektiğini anlattı.

        Konuşmaların ardından bir süre alkışlarla belediyeyi protesto eden grup daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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