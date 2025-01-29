Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi
Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.
Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli hemşireler tarafından sağlıklı beslenme ve diyabetle yaşam konularında verilen eğitimler tamamlandı.
Hastanede düzenlenen etkinlikte eğitime katılan hastalara sertifikaları sağlık personeli tarafından verildi.
Yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecek eğitimlere katılmak isteyenlerin, diyabet hemşirelerinden bilgi alarak eğitimlere katılabileceği belirtildi.
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