Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli hemşireler tarafından sağlıklı beslenme ve diyabetle yaşam konularında verilen eğitimler tamamlandı.

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