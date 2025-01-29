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        Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

        Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:51
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        Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi
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        Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli hemşireler tarafından sağlıklı beslenme ve diyabetle yaşam konularında verilen eğitimler tamamlandı.

        Hastanede düzenlenen etkinlikte eğitime katılan hastalara sertifikaları sağlık personeli tarafından verildi.

        Yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecek eğitimlere katılmak isteyenlerin, diyabet hemşirelerinden bilgi alarak eğitimlere katılabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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