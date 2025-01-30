Tekirdağ'da gençlik hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ Müftülüğünce gençlik hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftü Vekili Abdurrahim Durmuş, gençlerin manevi gelişimini destekleyen rehberlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Gençlik Koordinatörü Emre Turan da 2024 yılı gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Turan, gençlerin dini ve manevi değerlerle buluşmasının toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu belirterek, gelecek dönemde planlanan projeleri katılımcılarla paylaştı.

Programda, Diyanet İşleri Uzmanı Hacı Bayram Gür tarafından gençlik hizmetlerinde rehberlik konulu sunum yapıldı.

İlçelerde yürütülen faaliyetlerin de görüşüldüğü programa müftü yardımcıları, şube müdürleri ile ilçe koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı.