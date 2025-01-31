Tekirdağ'da "İçimizi Isıtan Türküler" konseri düzenlendi

Konsere, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonu'nda şef Saffet Acat yönetiminde verilen konserde Türkiye'nin her yöresinden türküler seslendirildi. Konsere katılanlar zaman zaman türkülere eşlik etti.

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