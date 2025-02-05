Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Büyükyoncalı Mahallesi'nde olduğunu tespit edilen Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Yakalanan zanlının kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Sıla bebeğin ölümü davasında annenin akıl sağlığı yerinde çıktı; 2'nci duru...
        Sıla bebeğin ölümü davasında annenin akıl sağlığı yerinde çıktı; 2'nci duru...
        Eğlence mekanı çıkışı, husumetlilerine ateş açtı; 1 ölü, 2 yaralı
        Eğlence mekanı çıkışı, husumetlilerine ateş açtı; 1 ölü, 2 yaralı
        Sıla bebeğin ölümü davasında annenin akıl sağlığı yerinde çıktı; 2'nci duru...
        Sıla bebeğin ölümü davasında annenin akıl sağlığı yerinde çıktı; 2'nci duru...
        GÜNCELLEME - Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim...
        GÜNCELLEME - Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim...