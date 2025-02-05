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        Tekirdağ'da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili çalışma yapılması için toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:07
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        Tekirdağ'da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili çalışma yapılması için toplantı düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, metruk binalarla ilgili yürütülen işlemler ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Mustafa Güler, metruk binaların güvenlik, asayiş ve suçla mücadele bakımından tehlike barındırdığını belirtti.

        Metruk binalarla ilgili çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Güler, şunları kaydetti: "Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu ile uyarıcı madde temini ve kullanımına imkan verme riski olan metruk binaların yıkılması, giriş çıkışlarının engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması gerekmektedir. Uyuşturucu maddelerin kullanıldığı alanlar incelendiğinde kullanıcıların başta kendi evleri, metruk binalar ve parkların olduğu alanlar sık kullanılmakta olup, kurumlarla işbirliği içerisinde alınan önlemler mutlaka takip edilecek."

        Toplantıya, Belediye Başkanı Volkan Nallar, İlçe Jandarma Komutanı Alaettin Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Boğaç Baykal ve ilgili kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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