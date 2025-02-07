Tekirdağ'da pazar tezgahlarından çıkan atıklar organik gübreye dönüşüyor

FIRAT ÇAKIR -Tekirdağ'da doğayı korumak ve tarım topraklarını zenginleştirmek için harekete geçen üniversite öğrencileri organik gübre üretmeye başladı.

Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (NKUBAP) desteğiyle hayata geçirilen "Vermikompost ile Sağlıklı Toprak Hareketi" Projesi kapsamında, öğrenciler semt pazarlarından topladıkları organik atıklarla solucan besleyerek doğaya yeniden kazandırıyor.

Her hafta iki gün pazar yerlerine giden öğrenciler, tezgâahlardan dökülen kabak, marul, lahana, ıspanak gibi sebze ve meyve atıklarını topluyor. Organik atıklarla üniversitenin Vermikültür Laboratuvarı'na dönen gençler, burada Eisenia fetida cinsi solucanlarla doğal bir dönüşüm başlatıyor.

Solucanlar sayesinde atıklar verimli bir organik gübreye dönüşüyor. Hazırlanan gübreler küçük numuneler halinde paketlenerek pazarcılara, çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Böylece hem geri dönüşüm teşvik ediliyor hem de kimyasal gübrelere karşı farkındalık yaratılıyor.

- Topraklar organik gübreyle zenginleşip verimlilik kapasiteleri artıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, AA muhabirine Türkiye'nin tarım topraklarının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bellitürk, Türkiye'nin tarım topraklarında organik maddelerin günden güne azalmasına dikkati çekmek amacıyla projeyi başlattıklarını ifade etti.

Organik gübrenin toprakta organik madde miktarını arttırdığını vurgulayan Bellitürk, şunları kaydetti:

"Bu projeyi başlatmamızın en büyük nedeni, topraklarımızdaki organik madde miktarının her geçen gün azalması, tarımın sürdürülebilir olması için kimyasal gübre yerine organik gübre kullanımına yönelmemiz şart. Organik madde miktarları bakımından ortalama yüzde 50 civarında olan vermikompost gübresiyle gübreleme yapıldığı zaman tarım topraklarının su tutma kapasitesi artıyor. Mikroorganizma faaliyetleri gerçekleşiyor. Bitki büyüme hormonları ve enzimler bakımından topraklar zenginleşiyor. Bitki besin madde içerikleri ve yararlanılabilir besin element içeriklerinde zenginleşmeler olduğunu yaptığımız toprak analizleriyle görmekteyiz."