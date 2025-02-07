Tekirdağ'da 5 ton etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da bir kamyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir kamyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkol kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada 5 ton etil alkol ele geçirildi, sürücü M.M. gözaltına alındı.
Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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