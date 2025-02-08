Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Çorlu ilçesinde belirlenen 4 adreste yapılan aramada, 97 sentetik ecza hap, 3 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca fişeği, 2 pala ve 9 tarihi eser nitelikli obje ele geçirildi.

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