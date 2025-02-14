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        Tekirdağ'da hamsi en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor

        Tekirdağ'da vatandaşlar lezzeti nedeniyle Karadeniz hamsisini tercih ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:42
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        Tekirdağ'da hamsi en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor
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        Tekirdağ'da vatandaşlar lezzeti nedeniyle Karadeniz hamsisini tercih ediyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz hamsinin kentte tezgahları süslediğini söyledi.

        Kentte poyraz nedeniyle balıkçılar 1 hafta avlanamadığı aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçılar havalanın düzelmesiyle yeniden avlanmaya başladı. Marmara'da bu sırala daha çok istavrit, karides ve sardalya oluyor. Karadeniz'de hamsi daha fazla. Vatandaşlar daha çok hamsiyi tercih ediyor. Hamsinin en lezzetli olduğu zamanlar. Vatandaşlar hamsi lezzetinden vazgeçmiyor." dedi.

        Hamsi ve istavrit avcılığının devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, 15 Nisan'a kadar balıkçıların nasiplerini aramaya devam edeceğini dile getirdi.

        Balıkçı Bekir Erol da bugünlerde hamsinin çok lezzetli olduğu dile getirdi.

        Kent sakinlerinden Aşkın Topçu da hamsinin çok lezzetli olduğunu ve balığı ailece severek tükettiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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