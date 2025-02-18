Tekirdağ'da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tabancayla havaya ateş ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tabancayla havaya ateş ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nushetiye Sokak'tan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler E.P. ve M.Y'nin havaya ateş ederek olay yerinden kaçtığını tespit etti.
Ekiplerce yakalanan şüphelilerin üst aramasında kurusıkı tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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