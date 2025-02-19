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        Tekirdağ'da sahilde ölü köpek balığı bulundu

        Tekirdağ'da sahile 1,5 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:56
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        Tekirdağ'da sahilde ölü köpek balığı bulundu
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        Tekirdağ'da sahile 1,5 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu.

        Şarköy ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü köpek balığı olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen Şarköy Belediyesi ekipleri köpek balığını inceledi.

        Pamuk cinsi olduğu belirlenen köpek balığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden iş makinesiyle kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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