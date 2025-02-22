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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:32
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Sürücü Ş.E. gözaltına alındı.

        - Çorlu'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

        Çorlu ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Sevgin Yılmaz'dan (54) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerince kapısı açılarak girilen dairede, Sevgin Yılmaz hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde şüphe üzerine O.O'yu durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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