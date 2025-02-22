Tekirdağ'da asayiş

Hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Sevgin Yılmaz'dan (54) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

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