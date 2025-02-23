Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da çevreye yayılan "doğal gaz kokusu"nun nedeni araştırılıyor

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinin çevresinden yayılan "doğal gaz kokusu"nun nedeni araştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 01:17 Güncelleme: 23.02.2025 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da çevreye yayılan "doğal gaz kokusu"nun nedeni araştırılıyor
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinin çevresinden yayılan "doğal gaz kokusu"nun nedeni araştırılıyor.

        Ali Paşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin çevresinden "yoğun doğal gaz kokusu yayıldığını" belirten vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler bölgede bir süre çalışma yaptı.

        Çorlu Kaymakamı Murat Eren, AA muhabirine, kokunun alışveriş merkezinden geldiği düşünülerek ekiplerin söz konusu alışveriş merkezinin doğal gaz hattını kestiğini söyledi.

        Kokunun alışveriş merkezinden gelmediğinin belirlendiğini ifade eden Eren, "İlçemizde akşam saatlerinde bir gaz kokusu meydana geldi. Bunun nedenini ilgili ekipler araştırıyor. Ama korkulacak bir durum söz konusu değil. Koku bir bölgede hissedildi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü
        Belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü
        Masallardaki gibi
        Masallardaki gibi
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada
        Tekirdağ'da belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada
        Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
        Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
        Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi
        Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor
        Tekirdağ'ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor