Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların nasibini aramayı sürdüreceklerini, hamsi, istavrit ve karides umuduyla ağ atacaklarını söyledi.
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