Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da iftara katıldı

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye ramazanın başından beri insani yardım ve gıda girmediğini, yüreklerinin orada olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da iftara katıldı
        ABONE OL

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye ramazanın başından beri insani yardım ve gıda girmediğini, yüreklerinin orada olduğunu söyledi.

        Davutoğlu, partisince Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen iftara katıldı.

        Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazan boyunca farklı yerlerde vatandaşlarla bir araya gelerek iftarlara katıldığını söyledi.

        Ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna işaret eden Davutoğlu, "Ramazan programlarımızı planlarken bazı kararlar aldık. Birincisi 'Lüks salonlarda iftar etmeyeceğiz.' dedik. İkincisi 'Büyükşehirlerde şehir merkezlerinde değil ilçelerde iftar edeceğiz.' dedik. Halkımızın çektiği zorluğu, halkımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları bizzat yaşayarak iftarımızı, sahurumuzu onlarla yapacağız dedik." ifadelerini kullandı.

        Davutoğlu, dünyanın farklı yerlerinde zulme uğrayan Müslümanlar için ramazanın buruk geçtiğini dile getirdi.

        Dualarının her zaman, zulme uğrayan Müslümanlarla olduğunu belirten Davutoğlu, "Gazze'de günlerdir abluka altında hiçbir insani yardımın girmediği bir ramazan yaşanıyor. Ramazan ayının başından bu yana Gazze'ye hiçbir gıda girmedi. Yüreğimizin bir yarısı Gazze'de, mazlumların olduğu Doğu Türkistan'da, diğer yarısı da Anadolu'muzun, Trakya'mızın her bir köşesinde fakir sofralarında." dedi.

        Programa, Gelecek Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Nişancı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran'la bazı şeyler olacak
        Trump: İran'la bazı şeyler olacak
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılığa 22 tutuklama
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılığa 22 tutuklama
        TREDAŞ kadın çalışanlarına "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle 1 gün izin verdi
        TREDAŞ kadın çalışanlarına "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle 1 gün izin verdi
        Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Tekirdağ'da, motosiklet ile yayaya çarptı; 2 yaralı
        Tekirdağ'da, motosiklet ile yayaya çarptı; 2 yaralı
        Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor
        Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor