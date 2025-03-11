Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi

Sanığın ağırlaştırışmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep ettiklerini belirten Tatar, eylemin kasten öldürme olduğunu, verilen cezadan memnun olmadıklarını ifade etti.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde darbettiği eşi Buse Ateş Suna'nın ölümüne neden olan sanık 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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