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        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde darbettiği eşi Buse Ateş Suna'nın ölümüne neden olan sanık 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:14
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        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde darbettiği eşi Buse Ateş Suna'nın ölümüne neden olan sanık 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

        Son sözleri sorulan sanık Enis Suna, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Suna'ya kastın aşılması suretiyle öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

        Avukat Onur Tatar, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

        Sanığın ağırlaştırışmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep ettiklerini belirten Tatar, eylemin kasten öldürme olduğunu, verilen cezadan memnun olmadıklarını ifade etti.

        - Olay

        Süleymanpaşa ilçesinde 4 Şubat'ta Enis Suna, eşi Buse Ateş Suna'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Darp nedeniyle ağır yaralanan Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımdaki yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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