Tekirdağ'da minibüsle tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsle tankerin çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsle tankerin çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.T. idaresindeki minibüs, Çorlu gişeler mevkiinde I.K. yönetimindeki tankere arkadan çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü Y.T. ile yanında bulunan S.M. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan S.M. hastanede hayatını kaybetti.
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