Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da minibüsle tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsle tankerin çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da minibüsle tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsle tankerin çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.T. idaresindeki minibüs, Çorlu gişeler mevkiinde I.K. yönetimindeki tankere arkadan çarptı.

        Kazada, minibüs sürücüsü Y.T. ile yanında bulunan S.M. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan S.M. hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı (2)
        Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı (2)
        Minibüs, tankere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Minibüs, tankere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı
        Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        2 günlük bebeği boğup çukura gömen firari anne ile anneanneyi JASAT yakalad...
        2 günlük bebeği boğup çukura gömen firari anne ile anneanneyi JASAT yakalad...