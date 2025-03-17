Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        NKÜ Rektörü Şahin'den üniversitenin kuruluş yıl dönümü mesajı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        NKÜ Rektörü Şahin'den üniversitenin kuruluş yıl dönümü mesajı
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin mesajında, NKÜ'nün modern Türkiye'nin inşasında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün oluşmasına hizmet ettiğini belirtti.

        NKÜ'nün başarılarla dolu bir üniversite olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz, eğitim ve araştırmadaki öncü rolü sayesinde kurumsal akreditasyon almış ve gıda biyoteknolojisi alanında uzmanlaşan üniversite seçilerek geleceğe açılan kapı olduğunu kanıtlamıştır. Üniversitemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yarınlarda adından söz ettirmeye devam edecektir. Mezun ettiğimiz 77 binden fazla öğrencimize, paydaşlarımıza ve bugünlere gelmemize katkı sunan herkese kuruluşumuzun 19. yılı vesilesiyle teşekkür ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Melisa, babasının iş yerinde motosiklet tamiri yapıyor
        Melisa, babasının iş yerinde motosiklet tamiri yapıyor
        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı