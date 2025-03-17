NKÜ Rektörü Şahin'den üniversitenin kuruluş yıl dönümü mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, NKÜ'nün modern Türkiye'nin inşasında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün oluşmasına hizmet ettiğini belirtti.

NKÜ'nün başarılarla dolu bir üniversite olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, eğitim ve araştırmadaki öncü rolü sayesinde kurumsal akreditasyon almış ve gıda biyoteknolojisi alanında uzmanlaşan üniversite seçilerek geleceğe açılan kapı olduğunu kanıtlamıştır. Üniversitemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yarınlarda adından söz ettirmeye devam edecektir. Mezun ettiğimiz 77 binden fazla öğrencimize, paydaşlarımıza ve bugünlere gelmemize katkı sunan herkese kuruluşumuzun 19. yılı vesilesiyle teşekkür ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum."