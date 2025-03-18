Tekirdağ'da bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki evde doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki evde doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Bağlık Mahallesi Söğütlük Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi.
Patlama sonrası dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde hasar oluştu.
- "2 yaralımız var, hayati tehlikeleri yok"
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü yaptığı açıklamada, ihbar aldıktan sonra ekiplerin hemen bölgeye sevk edildiğini söyledi.
İlk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirdiklerini belirten Günlü, "4 katlı bir bina, içerisinde 5 hane var. 13 kişi yaşıyor, tamamı tahliye edildi. 2 yaralımız var, hayati tehlikeleri yok. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz burada incelemelerini yapacak." dedi.
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