Tekirdağ'da silahla 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahla 2 kişiyi öldürüp, 1'i polis 3 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık E.U, "yapay zekayla aklını okuduklarını, düşüncelerini önceden bildiklerini" ileri sürdü.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Özdemir'e karşı duygusal hisleri olduğunu belirten E.U, "Fatma'ya açıldıktan sonra onu çay ocağında görmeye başladım. Sonra sürekli benimle dalga geçmeye başladılar ve bunu neden yaptıklarını sorguladım. Yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. İçime attığım sözleri şarkıcılara sattıklarını öğrendim. Bende artık psikolojik baskılara dayanamayarak bu olayı gerçekleştirdim." savunmasını yaptı.

E.U, kazada yaralanan polise kasıtlı olarak ateş etmediğini, kaçarken kaza yaptığı sırada silahın ateş almasıyla yaraladığını iddia etti.

Maktul Fatma Özdemir'in kardeşi Selen Özdemir de kardeşinin daha önce E.U'dan tehdit aldığını iddia ederek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Sanığın yaraladığı polis memuru Ö.K. da sanığın kendisine doğrudan hedef gözeterek ateş ettiğini ve yüzünden yaralandığını aktardı.

Olayda hayatını kaybeden Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin de sanığın beyanlarını kabul etmediğini, E.U'nun ömür boyu ceza alması istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, maktul Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir'in dosyaya müşteki olarak eklenerek bir sonraki duruşmada dinlenmesine, yaralanan S.D. ve N.Ç.K. ve Ö.K'nın yaralanmalarının vücutlarına verdiği zararın niteliğine ilişkin ilgili kurum raporlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Avukat Kamil Can Yavaş, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın eylemde insanların ölmesine ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.