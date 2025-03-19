Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3'ü askeri personel 6 kişi yaralandı

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi.

Alınan bilgiye göre, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda askeri araç ile iki otomobil çarpıştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, askeri araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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