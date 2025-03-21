Tekirdağ'da çiftçilere eğitim verildi

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere pestisit kullanımı eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte üzüm ve kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Şarköy'ün Çınarlı Mahallesi'nde eğitim programı düzenlendi.

Programda üreticilere, ülkede yasaklanmış ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmamaları, üründe pestisit kalıntısına sebebiyet vermemeleri, üretici kayıt defteri bulundurmaları, ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanmaları ve kullandıkları bitki koruma ürünlerinin son ilaçlama ile hasat tarihi arasındaki süreye dikkat etmeleri konularında uyarılarda bulunuldu.

Üreticilere mevzuata uymadıkları takdirde uygulanacak cezai işlemler konularında da bilgi verildi.

Tüketicilerin sağlıklı ve kalıntısız gıdaya erişimi için tarladan sofraya pestisit denetimlerinin devam ettiği belirtildi.