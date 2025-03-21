Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine ikamette arama yaptı.
Aramada, bir miktar Hint keneviri, iklimlendirme ve ışık sistemi ile gübre ve bitki besleyici sıvı ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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