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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:43
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine ikamette arama yaptı.

        Aramada, bir miktar Hint keneviri, iklimlendirme ve ışık sistemi ile gübre ve bitki besleyici sıvı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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