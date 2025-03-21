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        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:23
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        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        H.G'nin kullandığı 55 ADB 893 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi Yıldız Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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