Tekirdağ'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba tutuklandı

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin baba H.İ.Ç. olduğu belirlendi.

Burada yapılan kontrolde kafa travması geçirdiği belirlenen çocuk, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. (2), yakınları tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla Muratlı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.