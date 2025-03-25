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        Tekirdağ'da iki hekimin öldüğü kazada alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 hekimin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:50
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        Tekirdağ'da iki hekimin öldüğü kazada alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 hekimin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan L.K, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık L.K. kazada hayatını kaybedenleri yakından tanıdığını, çok üzgün olduğunu ifade etti.

        Kazada ölen Nilda Turgut'un kızı Lara Turgut, annesinin hayatını kaybetmesinin acısını hala yaşadıklarını belirterek, sanığın gereken cezayı almasını istedi.

        Avukat Fırat Eren Canpolat da sürücünün kaza sırasında alkollü olduğunun test sonucu tespit edildiğini ve hekimlerin ölümüne neden olduğunu kaydetti.

        Mahkeme heyeti, kazada yaralanan ve tedavisi devam eden A.A.G'nin iyileşince mahkemeye katılmasına, sanığın adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

        - Olay

        L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, 12 Ekim 2024'te Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, araçtaki Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor Emel Ersöz hayatını kaybetmişti.

        Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan L.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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