Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğretmenleri huzurevi sakinlerine iftar verdi.

Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda görevli 3 sınıf öğretmeni, kendi aralarında huzurevi sakinlerine yönelik iftar programı planladı.

Çorlu Huzurevi yöneticileriyle iletişime geçen öğretmenler, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir restoranda huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek iftar yaptı.

Öğretmenlerden Ersin Karabıyık, arkadaşlarıyla böyle bir etkinlik planladıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Huzurevi sakinleriyle güzel bir iftar yemeği yediklerini anlatan Karabıyık, ''Okulumuzda bu güzel ay içinde ne yapalım diye düşünürken, iki öğretmen arkadaşımızla bu organizasyonu yaparak huzurevinde yaşayan büyüklerimizle bir araya gelmeyi planladık. Daha sonra iletişime geçerek idarecilerden gerekli izinleri aldık ve Çorlu Huzurevi sakinleriyle çok güzel bir iftar yemeğinde bir araya geldik'' dedi.

Okul Müdürü Fehmi Çele ise, öğretmenlerinin bu güzel organizasyonu tertip ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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