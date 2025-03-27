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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğretmenleri huzurevi sakinlerine iftar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:15
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğretmenleri huzurevi sakinlerine iftar verdi.

        Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda görevli 3 sınıf öğretmeni, kendi aralarında huzurevi sakinlerine yönelik iftar programı planladı.

        Çorlu Huzurevi yöneticileriyle iletişime geçen öğretmenler, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir restoranda huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek iftar yaptı.

        Öğretmenlerden Ersin Karabıyık, arkadaşlarıyla böyle bir etkinlik planladıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

        Huzurevi sakinleriyle güzel bir iftar yemeği yediklerini anlatan Karabıyık, ''Okulumuzda bu güzel ay içinde ne yapalım diye düşünürken, iki öğretmen arkadaşımızla bu organizasyonu yaparak huzurevinde yaşayan büyüklerimizle bir araya gelmeyi planladık. Daha sonra iletişime geçerek idarecilerden gerekli izinleri aldık ve Çorlu Huzurevi sakinleriyle çok güzel bir iftar yemeğinde bir araya geldik'' dedi.

        Okul Müdürü Fehmi Çele ise, öğretmenlerinin bu güzel organizasyonu tertip ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        - Çorlu'da asfaltlama çalışmaları başladı

        Çorlu Belediyesi ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçe genelinde belirledikleri program dahilinde asfaltlama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Havaların ısınmasıyla eş zamanlı çalışmalara başladıklarını anlatan Sarıkurt, ''İlçe genelinde asfaltlama çalışmalarımız başladı. Ekiplerimiz, eş zamanlı olarak belirlenen bölgelere müdahale ediyor. En acil olandan başlayarak gereken bütün bölgelere müdahale edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarımızda, halkımızdan gelen talep ve şikayetleri de dikkate alıyoruz.'' dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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