Mahallelinin yolunu gözlediği leylek "Leyla" ile "Mecnun" Tekirdağ'daki yuvasına döndü

Her yıl heyecanla leyleklerin gelişini beklediklerini aktaran Gök, "Herkes leyleklerin gelmesini bekliyordu. Leyleklerin gelişi hepimizi sevindirdi, güzel bir bağ oluştu. Onları, gidene kadar heyecanla takip edeceğiz." dedi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerince mahalle meydanında kurulan platform her sene leyleklere yuva oluyor.

Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde her yıl vatandaşların yolunu gözlediği leylek "Leyla" ile "Mecnun" yuvasına döndü.

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