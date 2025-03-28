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        Mahallelinin yolunu gözlediği leylek "Leyla" ile "Mecnun" Tekirdağ'daki yuvasına döndü

        Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde her yıl vatandaşların yolunu gözlediği leylek "Leyla" ile "Mecnun" yuvasına döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:30
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        Mahallelinin yolunu gözlediği leylek "Leyla" ile "Mecnun" Tekirdağ'daki yuvasına döndü
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        Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde her yıl vatandaşların yolunu gözlediği leylek "Leyla" ile "Mecnun" yuvasına döndü.

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerince mahalle meydanında kurulan platform her sene leyleklere yuva oluyor.

        Leyleklerin yuvasına gelişini ise mahalle sakinleri sevinçle karşılıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sayesinde vatandaşlar leyleğin yuvasını izleyebiliyor.

        Mahalle sakinlerinden Selver Gök, gazetecilere, leyleklerin her yıl mahalleye gelerek kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Her yıl heyecanla leyleklerin gelişini beklediklerini aktaran Gök, "Herkes leyleklerin gelmesini bekliyordu. Leyleklerin gelişi hepimizi sevindirdi, güzel bir bağ oluştu. Onları, gidene kadar heyecanla takip edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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