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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Ramazan Bayramı mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:10
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Ramazan Bayramı mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Bayramların milli, insani ve dini değerlerin ve bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, sevgi, saygı ile hoşgörünün arttığı ve toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

        "Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de siz değerli Tekirdağlı vatandaşlarımızın, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini, trafik kurallarına uymalarını bilhassa rica ediyorum.

        Bu vesileyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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