Tekirdağ'da, İstanbul'a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi

Alınan karar doğrultusunda kamyonette ve üretim yerinde arama yaptı.

Tekirdağ'da, bir iş yeri ile kamyonette yapılan aramada 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi.

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