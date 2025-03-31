Tekirdağ Valisi Soytürk'ten güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin tarafından karşılanan Soytürk, burada bir süre personelle sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Soytürk, daha sonra Beyazköy uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki polislerle bayramlaştı.

Ardından, Süleymanpaşa Sahil Bot Komutanlığı'nda personelle bir araya gelen Soytürk, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının da bayramlarını kutladı.