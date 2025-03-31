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        Tekirdağ'da 20 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:07
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        Tekirdağ'da 20 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Ergene ve Malkara ilçesinde iki iş yerinde yaptıkları aramalarda 20 bin makaron ve 20 kilogram tütün ele geçirdi.

        Adreslerde bulunan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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