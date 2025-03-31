Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.T'nin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kavgada, T.A. ve H.A. bıçakla M.T'yi yaralayıp, kardeşi C.T'yi de darbetti.

Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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