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        Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:26
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        Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, T.A. ve H.A. bıçakla M.T'yi yaralayıp, kardeşi C.T'yi de darbetti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.T'nin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Darbedilen C.T. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

        Öte yandan bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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