Yüzmede 80 madalyası bulunan genç sporcu, EYOF hedefi için kulaç atıyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da küçük yaşta başladığı yüzmede 80 madalya kazanan 14 yaşındaki Eymen İbolar, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele etmek istiyor.

Genç sporcu, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 7 yaşında yüzme kursuna başladı.

Antrenörü Sinan Saygı'nın yeteneğini fark etmesi üzerine performans gruplarında çalışmalarını sürdüren ve katıldığı il ve bölge yarışlarında çeşitli dereceler elde eden Eymen, ardından Türkiye şampiyonalarına katıldı.

Türkiye şampiyonaları ile diğer turnuvalarda 80 madalya kazanan genç sporcu, milli takıma seçilerek 12-13 Nisan'da Slovenya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil etmeye hakkı kazandı.

Eymen İbolar, AA muhabirine, katıldığı yarışlarda kürsüde yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.

Kendisini geliştirmek için sürekli çalıştığını ifade eden Eymen, "Okulda beden derslerinde hocalarımın yeteneğimi keşfetmesi üzerine yüzmeye başladım. Hobi olarak başlamıştım ilk başlarda. Sonradan 6 ay içinde çok geliştim ve yarışmalara katılmaya başladım. Farklı illerde düzenlenen yarışlara gittim. Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Son katıldığım Türkiye şampiyonasında 3 kategoride madalya kazandım." dedi.

Katıldığı her yarışın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirten genç sporcu, "Yüzmede 80 madalyam var. İlk başladığımda bu kadar çok ilerleyip madalya kazanmayı beklemiyordum. Kısa sürede güzel başarılar kazanmak benim için değerli. 12-13 Nisan'da Slovenya'ya gideceğim. Hedefim önümüzdeki milli takım yarışında EYOF'a seçilmek ve orada mücadele ederek, madalya kazanmak." diye konuştu.

- "Katıldığı her yarıştan madalyayla dönen bir sporcumuz"

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Eymen İbolar'ın kısa sürede aldığı derecelerle başarısını herkese gösterdiğini dile getirdi.

Eymen'in gelecekte adından daha çok söz ettireceğini dile getiren Saygı, "Eymen katıldığı her yarıştan madalyayla dönen bir sporcumuz. Azimli, çalışkan her zaman kürsüde olmak istiyor. Kendini geliştirerek çalışmalara devam ediyor. Katılacağı uluslararası yarış, milli takım seçmeleri olduğu için önemli. Oralardan alacağı derecelerle milli takıma seçilip EYOF'a katılmasını bekliyoruz. EYOF'de mücadele etmesi onun için harika bir tecrübe olacaktır. Hedefi doğrultusunda çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.